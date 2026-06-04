Конкурс на лучшую архитектурную концепцию фасада музыкального театра стартовал в Хабаровске

К участию приглашаются все желающие — физические и юридические лица. Три проекта-лидера по итогам голосования поступят на обсуждение в Градостроительный совет Хабаровского края, который утвердит победителя. Выигравший проект специалисты рекомендуют к реализации. Заявки на участие принимаются до 6 июля. Подробная информация и положение о конкурсе размещены на официальном сайте министерства строительства края. Отметим, что конкурсы с целью определить будущий облик театра проводятся не впервые. Так Минстрой края совместно с ТОГУ уже организовал конкурс среди студентов на лучший проект арт-пространства для размещения исторических барельефов сгоревшего здания. Позднее региональный Минкульт проводил общественное голосование, предложив жителям выбрать одну из трех визуальных концепций нового облика театра.