К участию приглашаются все желающие — физические и юридические лица. Три проекта-лидера по итогам голосования поступят на обсуждение в Градостроительный совет Хабаровского края, который утвердит победителя. Выигравший проект специалисты рекомендуют к реализации. Заявки на участие принимаются до 6 июля. Подробная информация и положение о конкурсе размещены на официальном сайте министерства строительства края. Отметим, что конкурсы с целью определить будущий облик театра проводятся не впервые. Так Минстрой края совместно с ТОГУ уже организовал конкурс среди студентов на лучший проект арт-пространства для размещения исторических барельефов сгоревшего здания. Позднее региональный Минкульт проводил общественное голосование, предложив жителям выбрать одну из трех визуальных концепций нового облика театра.
Конкурс на лучшую архитектурную концепцию фасада музыкального театра стартовал в Хабаровске
К участию приглашаются все желающие — физические и юридические лица. Три проекта-лидера по итогам голосования поступят на обсуждение в Градостроительный совет Хабаровского края, который утвердит победителя. Выигравший проект специалисты рекомендуют к реализации. Заявки на участие принимаются до 6 июля. Подробная информация и положение о конкурсе размещены на официальном сайте министерства строительства края. Отметим, что конкурсы.