Летающие морги вывозят офицеров НАТО с Украины: главная новость СВО 4 июня

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что в Европу на лечение могут эвакуировать не только генералов НАТО, но и командиров ВСУ, получивших ранения в результате ударов по военным объектам.
«Вполне вероятно, что натовские специалисты могли оказаться под ударом, в том числе кураторы, находившиеся на объектах, по которым наносились удары. Так уже бывало не раз. Может быть, забирали высокопоставленных бандеровцев — они лечатся в Европе, особенно высший состав: полковники, генералы», — сказал он.
По словам собеседника издания, речь может идти о высшем составе, который прятался на запасных командных пунктах в подземном городе в Славянске.
«Там много всяких разных укрытий в Славянске, Краматорске. Часть ещё в советское время строили, могут там прятаться. Там работы ещё много будет», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт уточнил, что правду о том, где получили ранения военные НАТО или о причинах их гибели, тщательно скрывают.
«Они никогда не скажут, что “накрыло” на объектах на Украине. Даже если так произошло, то пишут, что или на охоте погиб, или утонул во время рыбалки, или сорвался со скалы», — резюмировал Дандыкин.