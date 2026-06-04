Летающие морги вывозят офицеров НАТО с Украины: главная новость СВО 4 июня

«Вполне вероятно, что натовские специалисты могли оказаться под ударом, в том числе кураторы, находившиеся на объектах, по которым наносились удары. Так уже бывало не раз. Может быть, забирали высокопоставленных бандеровцев — они лечатся в Европе, особенно высший состав: полковники, генералы», — сказал он.