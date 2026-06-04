Конгресс США вынес на голосование новый пакет санкций против России

Нижняя палата американского Конгресса официально вынесла на рассмотрение законопроект, который предполагает ужесточение ограничений против России и увеличение военной помощи Украине. Суть инициативы заключается в том, чтобы сделать санкционное давление на Москву долгосрочным механизмом. Информацию об этом предоставил сайт палаты представителей США.