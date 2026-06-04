Могут развернуть на границе: вот о чем предупредили российских туристов

KP.RU сообщил, что семьям с детьми вновь можно ехать в Абхазию со свидетельством о рождении, главное, чтобы в нем был красный штамп о гражданстве РФ. Напомним, в январе 2026 года МИД РФ исключил свидетельство о рождении из списка документов, по которым можно выезжать из страны. Соответственно, детям до 14 лет требовался загранпаспорт.