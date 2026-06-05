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Сборная России со счетом 3:0 обыграла Буркина-Фасо в Волгограде

На «Волгоград Арене» закончился товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо. Россия выиграла со счетом.

На «Волгоград Арене» закончился товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо. Россия выиграла со счетом 3:0.

Болельщики эмоционально празднуют победу, хотя начало второго тайма заставило их понервничать — на короткое время инициативу взяли футболисты из Африки.

Однако российские футболисты после массовой замены перехватили инициативу и заколотили в ворота соперника третий мяч на 73-й минуте матча.

После финального свистка завершил вечер Сергей Нихаенко, финалист проекта Олега Газманова «Родники», — он исполнил композицию «Высота».

Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU.