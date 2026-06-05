В АГР рассказали, что программа «Школьный гольф» охватила более 37 тыс. учеников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Программа «Школьный гольф» за 10 лет охватила более 37 тыс. учеников. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила директор по развитию Ассоциации гольфа России (АГР) Ольга Валова.
«Программа “Школьный гольф” получила импульс к развитию в 2016 году, 10 лет назад у российских школьников появилась возможность обучаться гольфу в формате третьего урока физкультуры. Сейчас программа охватила 19 регионов, самые активные — Москва, Московская и Челябинская области, Республика Татарстан и Красноярский край. Последний, кстати, уже второй раз подряд забирает переходящий кубок финала Всероссийской школьной лиги гольфа. В этом году спустя 7 лет на финал лиги вернулась Сахалинская область. Таким образом, география программы “Школьный гольф” протянулась от юга страны до крайней восточной точки. В 2027 году мы сыграем 10-й сезон Всероссийской школьной лиги гольфа, место определили недавно — Dmitrov Golf Resort в Подмосковье. Отборочные этапы пройдут с января по апрель, сам финал мы проводим в мае», — сказала Валова.
«Программа за 10 лет охватила более 37 тыс. школьников, из которых активно школьным гольфом занимаются 3 тыс. с небольшим. Школьный гольф — это фундамент для детского спорта в регионе, для перехода в детско-юношеский спорт и попадания на всероссийские турниры. Отбор очень серьезный. Из 3 тыс. играющих на финал лиги, всероссийское физкультурное соревнование, в мае проходят около 100 школьников. От 50 до 200 человек доходят до спортивной школы региона, единицы начинают и продолжают выступать за регион. Но здесь важно не количество, а качество — выходцев из школьного гольфа, которые продолжили спортивную карьеру или стали молодыми тренерами, немного, но всех мы знаем по именам. Рады, что они остались в нашем спорте», — заключила Валова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.