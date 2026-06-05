В АГР рассказали, что программа «Школьный гольф» охватила более 37 тыс. учеников

«Программа за 10 лет охватила более 37 тыс. школьников, из которых активно школьным гольфом занимаются 3 тыс. с небольшим. Школьный гольф — это фундамент для детского спорта в регионе, для перехода в детско-юношеский спорт и попадания на всероссийские турниры. Отбор очень серьезный. Из 3 тыс. играющих на финал лиги, всероссийское физкультурное соревнование, в мае проходят около 100 школьников. От 50 до 200 человек доходят до спортивной школы региона, единицы начинают и продолжают выступать за регион. Но здесь важно не количество, а качество — выходцев из школьного гольфа, которые продолжили спортивную карьеру или стали молодыми тренерами, немного, но всех мы знаем по именам. Рады, что они остались в нашем спорте», — заключила Валова.