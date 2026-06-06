Минобороны ответило Путину: «Работаем»

— Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Товарищи солдаты и матросы. Товарищи старшины и мичманы. Товарищи офицеры, адмиралы и генералы. Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья! — заявил он.