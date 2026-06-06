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Минобороны ответило Путину: «Работаем»

В Минобороны РФ коротко ответили на фразу Президента РФ, которую.

В Минобороны РФ коротко ответили на фразу Президента РФ, которую он сказал на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума. «Работаем» — такое сообщение опубликовало МО.

Напомним, накануне Владимир Путин прокомментировал письмо Зеленского о перемирии и последние заявления Киева, напомнив о гибели детей в Старобельске после атаки ВСУ.

— Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Товарищи солдаты и матросы. Товарищи старшины и мичманы. Товарищи офицеры, адмиралы и генералы. Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья! — заявил он.

Фото Минобороны РФ.