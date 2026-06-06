В Новопавловске на Ставрополье создали новый арт-объект

Школьники создали новый арт-объект в парке «Кура» в Новопавловске в Кировском округе Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Общественное пространство благоустраивают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Участие в создании нового арт-объекта приняли ученики школы № 33 города Новопавловска. Они украсили забор в парке разноцветными рисунками. Отмечается, что в начале каждого лета ребята обновляют старые изображения и добавляют новые. По мнению педагогов, такая работа развивает у детей чувство ответственности за родной город и прививают любовь к коллективному творчеству.
«Парк “Кура” с самого момента возникновения — это объединение коллективных усилий. Жители инициировали идею, а власть способствовала ее реализации в рамках нацпроекта. Когда дети проявляют инициативу и подключаются к общей работе, это означает, что они хотят делать жизнь на своей малой родине яркой и интересной», — отметил глава Кировского округа Николай Новопашин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.