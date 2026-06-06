В Новопавловске на Ставрополье создали новый арт-объект

«Парк “Кура” с самого момента возникновения — это объединение коллективных усилий. Жители инициировали идею, а власть способствовала ее реализации в рамках нацпроекта. Когда дети проявляют инициативу и подключаются к общей работе, это означает, что они хотят делать жизнь на своей малой родине яркой и интересной», — отметил глава Кировского округа Николай Новопашин.