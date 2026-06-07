13 детей стали жертвами мошенников в Нижегородской области в 2026 году

«Чаще всего мошенники находят жертв среди детей или несовершеннолетних лиц через онлайн-игры, группы в социальных сетях и мессенджерах. Мошенники под чужими аккаунтами регистрируются под видом детей или подростков, начинают общения с жертвами сначала через общие темы и интересы, потом постепенно переходят к конкретным разговорам и указаниям», — рассказали в полиции.