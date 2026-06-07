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13 детей стали жертвами мошенников в Нижегородской области в 2026 году

13 несовершеннолетних стали жертвами мошенников в Нижегородской области в 2026 году.

Источник: Живем в Нижнем

13 несовершеннолетних стали жертвами мошенников в Нижегородской области в 2026 году. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 2464 мошенничества, из них 1793 были — с использованием информационных технологий.

Как отметили в МВД, нередко злоумышленники обманывают детей, притворяясь сотрудниками силовых структур. Под угрозой уголовных дел подростки выполняют инструкции аферистов.

«Чаще всего мошенники находят жертв среди детей или несовершеннолетних лиц через онлайн-игры, группы в социальных сетях и мессенджерах. Мошенники под чужими аккаунтами регистрируются под видом детей или подростков, начинают общения с жертвами сначала через общие темы и интересы, потом постепенно переходят к конкретным разговорам и указаниям», — рассказали в полиции.

Напомним, нижегородский школьник отдал 2,5 млн рублей и бриллианты родителей мошенникам.