13 детей стали жертвами мошенников в Нижегородской области в 2026 году

13 несовершеннолетних стали жертвами мошенников в Нижегородской области в 2026 году. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Всего с начала года в регионе зарегистрировано 2464 мошенничества, из них 1793 были — с использованием информационных технологий.
Как отметили в МВД, нередко злоумышленники обманывают детей, притворяясь сотрудниками силовых структур. Под угрозой уголовных дел подростки выполняют инструкции аферистов.
«Чаще всего мошенники находят жертв среди детей или несовершеннолетних лиц через онлайн-игры, группы в социальных сетях и мессенджерах. Мошенники под чужими аккаунтами регистрируются под видом детей или подростков, начинают общения с жертвами сначала через общие темы и интересы, потом постепенно переходят к конкретным разговорам и указаниям», — рассказали в полиции.
Напомним, нижегородский школьник отдал 2,5 млн рублей и бриллианты родителей мошенникам.