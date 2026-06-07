Совместную диспансеризацию вместо свиданий прошли нижегородские молодожёны

Вместо традиционных свиданий влюбленные отправились на совместную сдачу анализов, чтобы проверить показатели холестерина, уровень сахара в крови, а также пройти обследование репродуктивного здоровья. Кроме того, в Центре здоровья парам предложили заменить изучение натальных карт на оценку совместимости по результатам биоимпедансометрии (анализа соотношения жировой и мышечной массы) и плече-лодыжечного индекса.