Совместную диспансеризацию вместо свиданий прошли нижегородские молодожёны

В Нижнем Новгороде молодые пары приняли участие в необычном медицинском проекте, пройдя вечернюю диспансеризацию в поликлинике № 4. Об этом сообщает MAX-канал «Бокал Прессека».
Вместо традиционных свиданий влюбленные отправились на совместную сдачу анализов, чтобы проверить показатели холестерина, уровень сахара в крови, а также пройти обследование репродуктивного здоровья. Кроме того, в Центре здоровья парам предложили заменить изучение натальных карт на оценку совместимости по результатам биоимпедансометрии (анализа соотношения жировой и мышечной массы) и плече-лодыжечного индекса.
По итогам осмотра медицинские специалисты выдали участникам персональные рекомендации по физическим нагрузкам и правильному питанию для укрепления здоровья будущей семьи. Руководство поликлиники выразило благодарность Главному управлению ЗАГС Нижегородской области за поддержку и содействие в реализации этой полезной инициативы.
Ранее сообщалось, что нижегородцам станет проще проходить медосмотры для ГТО с 1 сентября.