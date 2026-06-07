Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совместную диспансеризацию вместо свиданий прошли нижегородские молодожёны

В Центре здоровья поликлиники № 4 молодые пары проверили репродуктивную систему, сдали анализы и оценили совместимость по медицинским показателям.

В Нижнем Новгороде молодые пары приняли участие в необычном медицинском проекте, пройдя вечернюю диспансеризацию в поликлинике № 4. Об этом сообщает MAX-канал «Бокал Прессека».

Вместо традиционных свиданий влюбленные отправились на совместную сдачу анализов, чтобы проверить показатели холестерина, уровень сахара в крови, а также пройти обследование репродуктивного здоровья. Кроме того, в Центре здоровья парам предложили заменить изучение натальных карт на оценку совместимости по результатам биоимпедансометрии (анализа соотношения жировой и мышечной массы) и плече-лодыжечного индекса.

По итогам осмотра медицинские специалисты выдали участникам персональные рекомендации по физическим нагрузкам и правильному питанию для укрепления здоровья будущей семьи. Руководство поликлиники выразило благодарность Главному управлению ЗАГС Нижегородской области за поддержку и содействие в реализации этой полезной инициативы.

Ранее сообщалось, что нижегородцам станет проще проходить медосмотры для ГТО с 1 сентября.