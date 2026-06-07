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В Ростове спасли новорождённого с редкой генетической болезнью

Ребёнок появился на свет в срок и без видимых отклонений.

В городской больнице № 20 Ростова-на-Дону спасли жизнь новорождённому, у которого выявили редчайшее нарушение метаболизма.

Изначально ничто не предвещало беды: ребёнок появился на свет в срок и без видимых отклонений. Однако на третьи сутки кроха резко ослаб, перестал есть и начал задыхаться. Сначала врачи предполагали врождённую пневмонию и поместили малыша в реанимацию.

Критический поворот наступил, когда анализы показали высокий уровень аммиака в крови. Медики заподозрили врождённый сбой в обмене веществ и немедленно начали терапию.

Благодаря быстрой реакции реаниматологов кризис удалось купировать. Сейчас малыш уже дышит самостоятельно, набирает вес, а уровень аммиака пришёл в норму. Он переведён в профильное отделение и питается специальными лечебными смесями.

Образцы ДНК ребёнка и его родителей отправлены в столичный центр имени Кулакова для проведения глубокого генетического анализа.