В Ростове спасли новорождённого с редкой генетической болезнью

Изначально ничто не предвещало беды: ребёнок появился на свет в срок и без видимых отклонений. Однако на третьи сутки кроха резко ослаб, перестал есть и начал задыхаться. Сначала врачи предполагали врождённую пневмонию и поместили малыша в реанимацию.