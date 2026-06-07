Калининградка взяла Гран-при Ассоциации развития массового катания на коньках России

Фигуристка из Калининграда Оксана Теплова победила в финале Гран-при Ассоциации развития массового катания на коньках (АРМК) в возрастной категории для взрослых спортсменов-любителей. Соревнования прошли в Москве на «Чкалов Арене».
В финале она представила программу под песню македонской певицы Тамары Тодевска. «Услышала композицию на чемпионате Беларуси у чемпионки страны, участницы чемпионатов Европы, мира и Олимпиады Виктории Сафоновой. Программу мне поставила хореограф-постановщик Елизавета Краснорутская, которой на тот момент было 17 лет», — рассказала фигуристка «Новому Калининграду».
Отметим, что Оксана Теплова и её тренер Ольга Севостьянова стоят у истоков развития любительского фигурного катания для взрослых в Калининграде. Оксана занималась фигурным катанием в раннем детстве, на лёд вернулась во взрослом возрасте в 2017 году. Тогда в городе не было секций для взрослых, и возвращение фигуристки на лёд стало отправной точкой для создания в Калининграде клуба, который сегодня объединяет десятки энтузиастов в возрасте от 4 до 65+.
Ассоциация развития массового фигурного катания была создана в 2023 году для объединения фигуристов-любителей разных возрастов, ее возглавляет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва. В течение года проводится серия из 30 этапов, в финал проходят пятеро сильнейших фигуристов со всей России. Оксана Теплова участвовала в пяти этапах в России и Беларуси, по итогам которых вошла в число лучших и получила возможность побороться за Гран-при.