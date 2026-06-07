Калининградка взяла Гран-при Ассоциации развития массового катания на коньках России

Отметим, что Оксана Теплова и её тренер Ольга Севостьянова стоят у истоков развития любительского фигурного катания для взрослых в Калининграде. Оксана занималась фигурным катанием в раннем детстве, на лёд вернулась во взрослом возрасте в 2017 году. Тогда в городе не было секций для взрослых, и возвращение фигуристки на лёд стало отправной точкой для создания в Калининграде клуба, который сегодня объединяет десятки энтузиастов в возрасте от 4 до 65+.