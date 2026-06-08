В Хабаровске мужчина продал парковочное место, которое уже не принадлежало ему, и получил 780 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска вычислили фигуранта. Он жил во Владивостоке с гражданской супругой. Полицейские выехали в служебную командировку, задержали его и доставили в Хабаровск. На допросе мужчина рассказал: несколько лет назад стал совладельцем фирмы, взял займ на развитие, но не смог расплатиться. Суд арестовал счета и реализовал имущество, включая парковку.