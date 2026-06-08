В Хабаровске мужчина продал парковочное место, которое уже не принадлежало ему, и получил 780 тысяч рублей

В Хабаровске полицейские задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Житель Индустриального района увидел в домовом чате объявление о продаже места на подземной парковке своего же дома. Цена — 1 миллион 500 тысяч рублей. Мужчина заинтересовался. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, продавец предоставил документы о праве собственности. Стороны обговорили оплату. Покупатель несколькими переводами на карту дочери продавца перечислил около 780 тысяч рублей.
Дальше — больше. Решив проверить сделку, мужчина выяснил шокирующую правду. По решению суда парковочное место за долги передали третьему лицу. На момент продажи злоумышленник уже не был собственником. Он просто не имел права его продавать. Вернуть деньги не получилось — продавец отказался.
Сотрудники уголовного розыска вычислили фигуранта. Он жил во Владивостоке с гражданской супругой. Полицейские выехали в служебную командировку, задержали его и доставили в Хабаровск. На допросе мужчина рассказал: несколько лет назад стал совладельцем фирмы, взял займ на развитие, но не смог расплатиться. Суд арестовал счета и реализовал имущество, включая парковку.
Ранее подозреваемый уже был судим за присвоение и неуплату алиментов. Во время обыска у него изъяли смартфон. Из личных накоплений он уже вернул потерпевшему 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигуранту грозит до шести лет колонии. Мера пресечения — подписка о невыезде.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru