Больше половины россиян готовы работать курьерами

Согласно опросу, проведённому изданием «Комсомольская правда», значительная часть россиян при необходимости устроиться на дополнительную работу рассматривает вакансию курьера. 64% участников исследования заявили, что готовы заняться доставкой ради получения приработка.
Почти треть респондентов, напротив, ответили, что ни за что не согласились бы работать курьером. Остальные же предпочли ответ «другое».
Стоит отметить, что в текущем летнем сезоне профессия курьера стала одной из наиболее востребованных на рынке труда. При этом средняя оплата труда доставщиков выросла до 190 тысяч рублей.
В деле организатора туров для блогеров появились новые эпизоды мошенничества.