Первые пятивалентные вакцины от менингококковой инфекции появятся в РФ в 2026 году

Первая российская пятивалентная вакцина против менингококковой инфекции может выйти на рынок уже в 2026 году. Об этом сообщила глава ФМБА России Вероника Скворцова.
По ее словам, в следующем году агентство планирует зарегистрировать две полисахаридные конъюгированные вакцины.
— Одна из них — уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Она называется «Менговакс B», так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции, — сказала Скворцова.
Глава ФМБА также отметила, что агентство продолжает разработку новых препаратов. По ее словам, после регистрации ближайших вакцин последует вывод на рынок следующих лекарственных средств, передает РИА Новости.
Ранее первые результаты применения российской вакцины от колоректального рака «Онкопепт» показали формирование ожидаемого иммунного ответа у пациентов. Кроме того, вакцину Федерального медико-биологического агентства от рака кишечника получили пять пациентов, еще 30 человек ожидают начала лечения. Скворцова отметила, что отечественный препарат больные переносят хорошо.