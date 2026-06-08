Первые пятивалентные вакцины от менингококковой инфекции появятся в РФ в 2026 году

— Одна из них — уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Она называется «Менговакс B», так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции, — сказала Скворцова.