Парк «Тайга» скоро появится возле арены «Ерофей» в Хабаровске

Ранее на этом месте между ареной «Ерофей» и микрорайоном «Строитель» находился большой сквер, в котором установлен памятник знаменитому писателю Всеволоду Сысоеву и тигрице Ригме. Там же на Новый год всегда устанавливали искусственную елку. Сейчас вся территория сквера со всех сторон огорожена забором, а внутри ведутся строительные работы. В частности, рабочие занимаются формированием будущих пешеходных аллей, укладывая новые бордюры и отсыпая дорожки щебенкой. Будут в новом парке и несколько отдельных скверов, а также главная площадь с памятником Ригме и Всеволоду Сысоеву. К слову, сам памятник стоит на месте, на время ремонтных работ его огородили, чтобы не повредить. На объекте присутствует несколько единиц строительной техники — экскаваторы, асфальтоукладчики и самосвалы. Есть там и различные стройматериалы, в том числе бетонные кольца колодцев, трубы, песок и гравий. Также на территории будущего парка установлены несколько бытовок. Рядом с парком строится трехэтажное здание из серых блоков. Строительство парка «Тайга» должно завершиться в сентябре 2026 года. На его территории появятся уютные дорожки, фонари, скамейки, урны и различные малые архитектурные формы, а также многочисленные деревья и кустарники — даурская лиственница, красный дуб, сакура и дальневосточный миндаль. Стоит добавить, что этот парк краевые власти строят в сотрудничестве со «Сбером».