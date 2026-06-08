Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посетителям «Красноярских Столбов» рекомендуют пользоваться репеллентами от клещей

На территории национального парка «Красноярские Столбы» наблюдается активность клещей, всё чаще фиксируются случаи присасывания. Об этом сообщают в соцсетях краевого.

На территории национального парка «Красноярские Столбы» наблюдается активность клещей, всё чаще фиксируются случаи присасывания. Об этом сообщают в соцсетях краевого учреждения «Спасатель». В связи с этим посетителям нацпарка спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Для защиты от присасываний членистоногих при посещении «Красноярских Столбов» следует использовать защитные репеллентные средства. Одежда должна быть соответствующей лесным прогулкам: закрытой и плотно прилегать к телу в области запястий и щиколоток, чтобы исключить проникновение клещей. Кроме того, мерой безопасности являются регулярные само- и взаимоосмотры каждые полтора-два часа. Напомним, на территории национального парка акарицидные обработки не проводились. Добавим, по данным Роспотребнадзора, с начала сезона за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 6 493 жителя Красноярского края, в том числе 1 748 детей. За последнюю неделю пострадали 1 764 человека.