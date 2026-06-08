Посетителям «Красноярских Столбов» рекомендуют пользоваться репеллентами от клещей

На территории национального парка «Красноярские Столбы» наблюдается активность клещей, всё чаще фиксируются случаи присасывания. Об этом сообщают в соцсетях краевого учреждения «Спасатель». В связи с этим посетителям нацпарка спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Для защиты от присасываний членистоногих при посещении «Красноярских Столбов» следует использовать защитные репеллентные средства. Одежда должна быть соответствующей лесным прогулкам: закрытой и плотно прилегать к телу в области запястий и щиколоток, чтобы исключить проникновение клещей. Кроме того, мерой безопасности являются регулярные само- и взаимоосмотры каждые полтора-два часа. Напомним, на территории национального парка акарицидные обработки не проводились. Добавим, по данным Роспотребнадзора, с начала сезона за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 6 493 жителя Красноярского края, в том числе 1 748 детей. За последнюю неделю пострадали 1 764 человека.