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Российские синхронисты вернулись с победного первенства Европы

Россияне завоевали золото во всех семи видах.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Спортсмены сборной России по синхронному плаванию вернулись с первенства Европы, которое проходило в Люксембурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Внуково.

Россияне завоевали золото во всех семи видах. Их встретили с караваем и под песню «Калинка».

Турнир в Люксембурге проходил с 4 по 7 июня. Российские спортсмены выступали на первенстве Европы без ограничений среди юношей (13−16 лет) и девушек (13−15 лет). На соревнованиях было разыграно семь комплектов медалей — фигуры, женское соло, мужское соло, дуэт, смешанный дуэт, группа, комбинированная программа.