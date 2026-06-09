Российские синхронисты вернулись с победного первенства Европы

Турнир в Люксембурге проходил с 4 по 7 июня. Российские спортсмены выступали на первенстве Европы без ограничений среди юношей (13−16 лет) и девушек (13−15 лет). На соревнованиях было разыграно семь комплектов медалей — фигуры, женское соло, мужское соло, дуэт, смешанный дуэт, группа, комбинированная программа.