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В Ростовской области 8 июня на воде погибли два человека

В Ростовской области в пожаре погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшие сутки, 8 июня, водная стихия унесла жизни двух человек. Такие данные привели в Главном управлении МЧС России по региону.

По информации спасательного ведомства, всего на водных объектах за сутки было зарегистрировано два трагических инцидента, жертвами которых стали два человека.

Кроме происшествий на воде, в регионе за этот период пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь техногенных возгораний. В результате одного из пожаров погиб человек. Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий семи ДТП, в ходе которых были спасены три человека. Всего к реагированию на происшествия привлекались 156 человек и 39 единиц техники.

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