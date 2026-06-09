В Ростовской области 8 июня на воде погибли два человека

Кроме происшествий на воде, в регионе за этот период пожарно-спасательные подразделения ликвидировали семь техногенных возгораний. В результате одного из пожаров погиб человек. Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий семи ДТП, в ходе которых были спасены три человека. Всего к реагированию на происшествия привлекались 156 человек и 39 единиц техники.