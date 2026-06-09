Как ИИ помогает предприятиям экономить

Современный бизнес давно перерос формат стандартного потребления услуг связи. Крупным предприятиям и государственному сектору сегодня нужны комплексные решения, которые глубоко внедряются в их производственные и технологические процессы. Чтобы закрыть эту потребность, два с половиной года назад в структуре «Ростелекома» создали специализированный проектный офис по отраслевым решениям. На недавней встрече с прессой в Нижнем Новгороде директор проектного офиса по отраслевым решениям региональной дирекции «Волга» ПАО «Ростелеком» Владимир Устюжанинов рассказал, как команда локальных инженеров разрабатывает уникальные цифровые проекты для реального сектора экономики, почему бизнес стал осознаннее подходить к искусственному интеллекту и как отечественные технологии обеспечивают стабильность производств в любых условиях. Как устроена работа проектного офиса и какие умные решения уже помогают региональным предприятиям экономить миллионы рублей — подробнее в этом материале nn.aif.ru.
От оператора связи к комплексному интегратору.
Исторически крупные телеком-операторы воспринимались клиентами исключительно как поставщики инфраструктуры: чтобы провести интернет, настроить телефонию или подключить видеонаблюдение. Однако сейчас жизнь требует совершенно иного подхода, который специалисты называют принципом «за проходной». Это означает полный цикл погружения в бизнес-процессы заказчика — от детального предпроектного обследования и создания математических моделей окупаемости до поставки сложного оборудования, его программирования и последующего сервисного обслуживания.
Приволжский федеральный округ — один из самых промышленно развитых макрорегионов страны, подчёркивает Владимир Устюжанинов. Здесь сосредоточена значительная часть российского автопрома, авиастроения, нефтехимии и нефтепереработки. Именно под эти задачи проектный офис сформировал ключевые направления своей экспертизы. В их число вошли автоматизация технологических процессов (АСУ ТП), роботизация, видеоаналитика на базе искусственного интеллекта и построение сложных инженерных систем.
Одной из главных проблем системной интеграции всегда была локализация кадров: успешный проект, реализованный в Сибири, часто невозможно было повторить в европейской части страны из-за нехватки специалистов на местах. Создание сети региональных проектных офисов решило эту задачу.
Сегодня квалифицированные инженерные команды распределены по ключевым городам-миллионникам Поволжья, включая Нижний Новгород, Самару, Уфу и Казань. Это позволяет не просто накапливать уникальный опыт, но и оперативно тиражировать успешные практики на местных предприятиях.
Роботы, ИИ и виброакустика: цифровые кейсы в действии.
Практическая работа подразделения строится вокруг решения конкретных «болей» заказчиков. Например, по словам Владимира Устюжанинова, в сфере промышленной роботизации за короткий срок удалось внедрить роботизированные сварочные посты на на предприятии, поставляющем продукцию для нужд железнодорожных дорог.
При этом команда выступает не производителем самих манипуляторов, а технологическим партнёром: разрабатывает уникальную оснастку, программирует робота и встраивает его в существующую технологическую цепочку. Для снижения финансовой нагрузки на бизнес сейчас прорабатывают даже сервисную модель, при которой клиент сможет оплачивать не покупку робота, а каждую совершенную им операцию.
Большой популярностью у заказчиков пользуются системы компьютерного зрения. В отличие от обычного охранного видеонаблюдения, умные камеры здесь контролируют качество продукции и безопасность сотрудников. Так, на одном из конвейерных производств система отслеживает сборку деталей в строго заданной последовательности. Если сборщик ошибается, комплекс мгновенно сигнализирует о браке. Другой пример — автоматический подсчёт готовой продукции и персонализированный учет выработки каждого сотрудника за смену, что позволяет уйти от неэффективных «котловых» методов оценки труда. На автосборочных конвейерах видеоаналитика контролирует правильность комплектации деталей перед их подачей роботу-манипулятору, предотвращая дорогостоящие технологические сбои.
Для коммунального хозяйства и ресурсоснабжающих организаций настоящим спасением становятся системы виброакустического мониторинга трубопроводов. Специальные датчики, установленные в колодцах, анализируют звуковой профиль течения жидкости. Малейшее повреждение или микротрещина в металле меняет этот профиль. Система фиксирует аномалию и с точностью до нескольких метров указывает на карте место будущей аварии ещё до того, как вода размоет грунт и выйдет на поверхность.
Прагматизм заказчика и полный технологический суверенитет.
За последние годы отношение бизнеса к цифровизации существенно изменилось. Руководитель проектного офиса по отраслевым решениям Владимир Устюжанинов отмечает: если раньше клиенты часто приходили в «Ростелеком» с абстрактными запросами вроде «мы хотим искусственный интеллект, потому что это модно», то сегодня уровень осознанности вырос многократно. Предприниматели начали жёстко считать деньги. Теперь запросы формулируются под конкретные прикладные задачи с четко просчитанным экономическим эффектом.
Хороший пример — энергосервисные контракты по автоматизации микроклимата в цехах. Модернизация вентиляции и отопления окупает себя в среднем за три года исключительно за счёт экономии энергоресурсов, после чего система начинает приносить предприятию чистую прибыль.
Еще одним ключевым фактором при выборе решений стала надёжность и независимость от внешних поставщиков. Все демонстрируемые и внедряемые проектным офисом технологии — от программного обеспечения до контроллеров и датчиков — базируются на решениях отечественных разработчиков. Даже в случае полной изоляции от глобальной сети все развернутые системы контроля персонала, автоматизации зданий, диспетчеризации и АСУ ТП на предприятиях продолжат стабильно функционировать в локальном режиме. Технологическая независимость региональной промышленности сегодня обеспечена надежным российским софтом и инженерной поддержкой на местах.