Пермский аэропорт закрыт из-за ракетной опасности

На территории Пермского края введен режим «Ковер». В связи с этим Росавиация официально сообщила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Большое Савино».
Онлайн табло сообщает о задержке рейсов в Сочи и Москву.
Решение о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов было принято на фоне уже действующей в регионе угрозы.
Напомним, сегодня, 10 июня, в 7:27 утра на территории Пермского края был введен режим повышенной готовности «Ракетная опасность». Все оперативные службы региона оповещены и находятся в полной готовности для реагирования на возможные инциденты.
UPD. В 8.45 ограничения на прием и выпуск воздушных судов в пермском аэропорту были сняты.
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