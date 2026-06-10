Лудомания вырастает из экрана: Как уберечь ребёнка от зависимости во взрослом возрасте

Психолог привела тревожный маркер — когда маленький ребёнок даже ест перед экраном смартфона или планшета, и отказывается принимать пищу без них, это прямая дорога в лудоманию в будущем. Распознать игромана на начальных этапах без вмешательства опытного психиатра непросто. Однако существует ряд сигналов, указывающих на предрасположенность к патологической тяге. Среди них — истеричность и демонстративные реакции, нездоровая привязанность к гаджетам, а также отсутствие хобби и низкая мотивация к чему-либо.