В Хабаровске рядом с историческим зданием появится Чеховский сквер

Инициатор проекта, член Общественной палаты Хабаровска Валерий Хидиров рассказал, что идея появилась после знакомства с работами Владимира Бабурова и историей пребывания Антона Чехова в Хабаровске во время его путешествия на Сахалин в 1890 году.