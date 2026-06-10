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В Хабаровске рядом с историческим зданием появится Чеховский сквер

Проект поддержали Общественная палата города и депутаты городской думы.

В Хабаровске продолжается работа над созданием сквера имени Антона Чехова, сообщает Мэрия города.

Проект получил поддержку Общественной палаты города и депутатов городской думы. Новое общественное пространство планируют обустроить на улице Калинина рядом с историческим зданием № 72. Здесь хотят установить памятник писателю работы хабаровского скульптора Владимира Бабурова, создать зону отдыха с лавочками в стиле конца XIX века и построить небольшой амфитеатр для культурных мероприятий.

Инициатор проекта, член Общественной палаты Хабаровска Валерий Хидиров рассказал, что идея появилась после знакомства с работами Владимира Бабурова и историей пребывания Антона Чехова в Хабаровске во время его путешествия на Сахалин в 1890 году.

Авторы проекта рассчитывают, что сквер станет не только местом отдыха, но и новой культурной площадкой. Здесь планируют проводить фестивали «Чеховские чтения», творческие конкурсы и тематические встречи.

Сейчас идёт сбор средств и подготовка к реализации проекта. По предварительным оценкам, создание сквера может занять от полутора до двух лет.