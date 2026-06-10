Опубликована программа фестиваля «Столица закатов» с 12 по 14 июня

Трехдневные выходные порадуют нижегородцев концертами, тренировками на открытом воздухе и вкусной едой. Чем гости смогут заняться на фестивале «Столица закатов» c 12 по 14 июня, читайте в нашем материале на сайте pravda-nn.ru.
Вечерняя программа «Соло на закате» пройдет с пятницы по воскресенье.
12 июня в Александровском саду нижегородцев и гостей города ждет тренировка от студии «МОРЕ», на набережной Федоровского выступит Дина Мигдал. На Стрелке состоится концерт дуэта Delight, а напротив Академии Маяк на Нижневолжской набережной выступит кавер-группа Golden Light.
13 июня на Стрелке cпоет Nika Blanka, в кремле — камерный дуэт «Кира Чапанова & Денис Шипулин», а в «Ракушке» выступит MARKUL.
14 июня на Стрелке гостей встретит кавер-дуэт «Полный Труньдец», а на набережной Федоровского — «Ива плачет».
Кроме того, в субботу, 13 июня, на улице Рождественская пройдет традиционный гастрофест, а в воскресенье, 14 июня, в «Ракушке» состоится концерт «Скандинавия: Северное сияние». Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова Алексея Моргунова представит программу, в которой прозвучат «Грустный вальс» и эпическая увертюра «Финляндия» Яна Сибелиуса и сюита из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт» Эдварда Грига.
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