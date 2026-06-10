Опубликована программа фестиваля «Столица закатов» с 12 по 14 июня

Кроме того, в субботу, 13 июня, на улице Рождественская пройдет традиционный гастрофест, а в воскресенье, 14 июня, в «Ракушке» состоится концерт «Скандинавия: Северное сияние». Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова Алексея Моргунова представит программу, в которой прозвучат «Грустный вальс» и эпическая увертюра «Финляндия» Яна Сибелиуса и сюита из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт» Эдварда Грига.