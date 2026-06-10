В Красноярске лишили прав родителей 3-летнего мальчика, оставленного дома

В Красноярске суд лишил родительских прав молодую мать, которая оставляла трёхлетнего сына без присмотра. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края. На женщину также заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».
В феврале 2026 года во время обхода территории на улице Щербакова полицейские заметили малыша, стоявшего у окна на первом этаже. В квартиру удалось попасть только с помощью соседки, так как на стук никто не отвечал. Внутри ребёнок находился один. Он был раздетый, истощённый, в захламлённой мусором комнате со стойким неприятным запахом. Вместе с ним в жилище были собака и кошка.
Суд лишил родительских прав и мать, и отца мальчика. С каждого из них взысканы алименты на содержание ребёнка.
Ранее сообщалось о гибели 14-летнего подростка, который пытался защитить детей от шпаны.