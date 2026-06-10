Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске лишили прав родителей 3-летнего мальчика, оставленного дома

Ребенка оставили без присмотра в захламленной квартире.

В Красноярске суд лишил родительских прав молодую мать, которая оставляла трёхлетнего сына без присмотра. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края. На женщину также заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

В феврале 2026 года во время обхода территории на улице Щербакова полицейские заметили малыша, стоявшего у окна на первом этаже. В квартиру удалось попасть только с помощью соседки, так как на стук никто не отвечал. Внутри ребёнок находился один. Он был раздетый, истощённый, в захламлённой мусором комнате со стойким неприятным запахом. Вместе с ним в жилище были собака и кошка.

Суд лишил родительских прав и мать, и отца мальчика. С каждого из них взысканы алименты на содержание ребёнка.

Ранее сообщалось о гибели 14-летнего подростка, который пытался защитить детей от шпаны.