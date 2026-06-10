Дмитрий Медведев вручил партийный билет воронежскому участнику СВО

Александр Пешиков с сентября 2022 года на постоянной основе оказывает поддержку участникам специальной военной операции. Он лично доставил три грузовика посылок по маршруту Донецк — Старобельск, затем выехал на Кременное-Сватовское направление. Под постоянную опеку взят 99-й артиллерийский полк. Также оказывается помощь 252-му мотострелковому полку, штурмовому отряду «Восток».