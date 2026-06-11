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Детей-сирот учили готовить пиццу на кулинарном мастер-классе в Хабаровске

В одном из хабаровских ресторанов провели мастер-класс для воспитанников центра помощи детям «Шанс». Мероприятие организовано Минпромторгом региона в рамках летней оздоровительной кампании «Хабаровское лето». «Такие выезды важны для детей, поскольку они видят окружающий их мир, людей и получают новые знания и знакомства. После таких мероприятий у детей снижается эмоциональное напряжение, ребята становятся спокойнее», — подчеркнула.

В одном из хабаровских ресторанов провели мастер-класс для воспитанников центра помощи детям «Шанс». Мероприятие организовано Минпромторгом региона в рамках летней оздоровительной кампании «Хабаровское лето». «Такие выезды важны для детей, поскольку они видят окружающий их мир, людей и получают новые знания и знакомства. После таких мероприятий у детей снижается эмоциональное напряжение, ребята становятся спокойнее», — подчеркнула воспитатель центра «Шанс» Полина Дмитриева. В мастер-классе участвовали дети от 8 до 13 лет, под руководством поваров ресторана они научились готовить пиццу. Мастер-класс помог провести ресторан «Траттория» в ТЦ «Броско Молл».