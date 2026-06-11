Более 2 тысяч жителей Красноярского края обратились к врачам после укусов клещей за неделю

В Красноярском крае сохраняется высокая активность клещей. За последнюю неделю к медикам после присасывания клещей обратились 2252 жителя региона, среди них 445 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Всего с начала сезона зарегистрировано 8745 пострадавших. В это число входят 2193 ребенка. В этом году у жителей края уже выявили несколько клещевых инфекций. Клещевым вирусным энцефалитом заболели 23 человека, боррелиозом 24, сибирским клещевым тифом 4, анаплазмозом 1. Среди заболевших клещевыми инфекциями 10 детей.
Специалисты напоминают, что риск встретить клеща на природе все еще остается высоким. Жителям края советуют быть внимательными во время поездок за город, использовать закрытую одежду и регулярно осматривать себя, детей и домашних животных после прогулок.
При присасывании клеща лучше обратиться в медучреждение. Врачи помогут правильно удалить клеща и при необходимости направят его на исследование.