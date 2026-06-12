Книжная ярмарка «Огни над Волгой» в Саратове завершится 13 июня

Книжная ярмарка нового формата «Огни над Волгой» проводится с 11 по 13 июня в Саратове в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.
Для посетителей ярмарки организованы творческие встречи, презентации книг и журналов, дискуссии и лектории. Также проходят кинопоказы, просветительские и краеведческие экскурсии, выступления музыкантов, книжно-предметные выставки, игры и викторины. Гостями ключевых мероприятий книжной ярмарки стали писатели из разных регионов страны.
«Мероприятия ярмарки пройдут в нескольких локациях города. Основная часть состоится в технопарке “Саратов Диджитал”, который является региональным оператором крупнейшего инновационного центра России “Сколково”. В качестве площадок для мероприятий также будут задействованы городские библиотеки, летний читальный павильон в саду “Липки”, Саратовский театр кукол “Теремок”», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.