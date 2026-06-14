Протоиерей Галкин: люди выздоравливают по молитве этому святому

В монастыре даже сложилась поговорка: о чем ни попросишь у Иоанна, исполнится если не сегодня, то завтра. При этом чаще всего помощь святого выражается не в материальных вещах. Людям, по молитвам, даруется внутренняя стойкость. Это позволяет найти выход из сложной жизненной ситуации, когда собственных сил и надежды не хватает.