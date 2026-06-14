Протоиерей Галкин: люди выздоравливают по молитве этому святому

В день канонизации Иоанна Кронштадтского в Северной столице фиксируют массовое паломничество к его мощам. Прихожане сообщают о помощи «чудесного характера», включая исцеления от тяжелых недугов. Об этом РИА Новости рассказал старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря на Карповке протоиерей Дмитрий Галкин.
14 сентября Русская православная церковь вспоминает прославление святого праведника. Эта дата считается одним из престольных праздников обители на Карповке, где покоятся останки кронштадтского пастыря. По словам отца Дмитрия, к гробнице непрерывным потоком идут люди. Речь идет о тысячах верующих, которые молятся батюшке.
В этом году торжества, как надеются в монастыре, возглавит патриарх Кирилл. Сам Иоанн Кронштадтский еще при жизни обладал, по свидетельству Церкви, дарами чудотворения и прозорливости. Его почитали и простые люди, и знать.
Однако, как утверждает священник, чудеса происходят и сегодня. Посетители обители получают утешение, а также вполне конкретную помощь. Некоторые внезапно выздоравливают. У других меняется течение тяжелой болезни. Протоиерей оговаривается: отчасти это можно списать на успехи медицины, однако конечным исцелителем верующие считают Бога. По его словам, здесь действует единство врачебных усилий и божественного промысла.
В монастыре даже сложилась поговорка: о чем ни попросишь у Иоанна, исполнится если не сегодня, то завтра. При этом чаще всего помощь святого выражается не в материальных вещах. Людям, по молитвам, даруется внутренняя стойкость. Это позволяет найти выход из сложной жизненной ситуации, когда собственных сил и надежды не хватает.
Отец Дмитрий также напомнил о благотворительной деятельности кронштадтского пастыря. Особняком среди проектов стоит Дом трудолюбия. Его священник создал колоссальным трудом, привлекая средства благотворителей. Это была не просто раздача милостыни. В учреждении работали мастерские, лечебница, ясли, приют для сирот, столовая и училище. По словам протоиерея, людям давали возможность встать на ноги, поверить в себя. Те, кто уже опустился и разочаровался в жизни, действительно поднимались со дна.
Справка: Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев) родился в 1829 году, скончался в 1908-м. 53 года он отслужил в Андреевском соборе Кронштадта. Помимо Дома трудолюбия, собирал средства на школы, больницы и храмы, а также прославился как проповедник трезвости.
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