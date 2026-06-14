Загадочно пропавших Усольцевых могли закопать в яме Беккари

Усольцевых могли закопать в «яме Беккари». Такое предположение высказал экс-спасатель Юрий Раилко в интервью mk.ru.
Бывший спасатель Юрий Раилко полагает, что приоритетной версией в деле об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае должна стать версия с криминалом, поскольку их могли убить.
«Усольцевых могли убить. Этому мог предшествовать какой-то конфликт. Они могли увидеть нечто, не предназначенное для чужих глаз», — полагает эксперт. Также это мог быть случайный выстрел кого-то из браконьеров.
Как подчеркивает Раилко, браконьеры умеют прятать следы. Тела погибших могли закопать в так называемой яме Беккари.
«Этот метод утилизации применяли в сельском хозяйстве. В так называемую яму Беккари наваливали трупы животных и пересыпали их известью. Из-за биотермического процесса шел саморазогрев органики. В сильнейшей щелочной среде все растворялось, не оставалось даже костей», — высказал эксперт.
Если бы тела Усольцевых находились где-то на поверхности, то их запах уже привлек бы животных, добавил экс-спасатель. Он сомневается в версии с несчастным случаем.
Помимо этого, поисковик выразил сомнения в том, что Усольцевы могли угодить в расщелину. Глубоких расщелин в окрестностях Кутурчинского Белогорья нет. Есть провалы между гигантскими валунами глубиной до шести метров. Все они проветриваются. При плюсовой температуре, если бы тела Усольцевых там находились, уже бы появился запах.
Как пишет издание, жители поселка Мина, расположенного недалеко от места исчезновения Усольцевых, уже давно не строят никаких догадок. Они подчеркивают, что всю местность, прилегающую к поселку, обследовали. Никаких следов пропавших не найдено.
«Обнаруженный обломок палки для скандинавской ходьбы мог принадлежать кому угодно. Туристы там ходят постоянно», — добавляют местные.
К слову, дочь Сергея Усольцева Светлана и его пасынок Даниил сомневаются, что палка принадлежала кому-то из семьи.
На данный момент поиски Усольцевых приостановлены. Главная находка, которую сделали за весенне-летнюю компанию поисков Усольцевых, нашли палку для скандинавской ходьбы. Ее отправили на экспертизу, чтобы прояснить, была ли она в руках Усольцевых.
Напомним, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. Они отправились в поход к скале Буратинка, когда погода резко испортилась. Перед этим они находились на базе отдыха в Кутурчине. В этом же поселке они оставили автомобиль, в котором приехали. В бардачке было найдено 300 тысяч рублей.
В масштабных поисках участвовали более 1,5 тысяч человек. Поиски не прекращались и в зимнее время. Спасатели обследовали все окрестности кутурчинских лесов, пещеры, но никаких следов Усольцевых не найдено.
Пока приоритетная версия СК — несчастный случай. Вероятно, поиски Усольцевых продолжат.
Добавим, что 14 июня Арина Усольцева должна была отметить день рождения. Ей могло исполнится шесть лет. Подробнее — в материале.