Загадочно пропавших Усольцевых могли закопать в яме Беккари

Напомним, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. Они отправились в поход к скале Буратинка, когда погода резко испортилась. Перед этим они находились на базе отдыха в Кутурчине. В этом же поселке они оставили автомобиль, в котором приехали. В бардачке было найдено 300 тысяч рублей.