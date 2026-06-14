Лучшее средство от комаров и клещей: как выбрать и наносить

Красивая упаковка и известная благодаря рекламе фирма-производитель — худшие ориентиры при выборе средств для защиты от кровососущих насекомых. Репелленты нужно выбирать, ориентируясь на другие критерии.
На что нужно обращать внимание при покупке средств защиты от насекомых, рассказала заведующий дерматовенерологическим отделением с дневным стационаром Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, врач-дерматовенеролог Наталья Маркова.
По словам специалиста, главным ориентиром при выборе должно служить назначение самого продукта. Это должен быть именно репеллент, а не косметическое ароматическое средство.
Чтобы не ошибиться, Маркова советует обращать внимание на состав продукта.
«В составе такого средства должны быть компоненты DEET, ICARIDIN или IR3535», — подчеркнула завотделением.
Также врач рекомендует не игнорировать маркировку по возрасту, наличие показаний противопоказаний к применению средства. Имеет значение и частота, с которой нужно наносить репеллент повторно, а также длительность его использования.
А вот ванилин, гвоздика и уксус — популярные приправы, которые якобы отпугивают своим запахом насекомых, к доказательной медицине отношения не имеют, подчеркнула Маркова.
«Да, есть такое мнение, что эти средства обладают отпугивающим эффектом, но необходимо помнить, что у лиц с раздраженной кожей, при наличии дерматитов, они могут усугубить ситуацию и вызвать дополнительные проблемы с кожей», — отметила врач.
По ее словам, самостоятельно наносить такие средства, особенно их смесь на кожу, не стоит.