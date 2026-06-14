Лучшее средство от комаров и клещей: как выбрать и наносить

«Да, есть такое мнение, что эти средства обладают отпугивающим эффектом, но необходимо помнить, что у лиц с раздраженной кожей, при наличии дерматитов, они могут усугубить ситуацию и вызвать дополнительные проблемы с кожей», — отметила врач.