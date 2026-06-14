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Новый белорусский министр природы обещал разобраться со сбросом мусора из контейнеров для раздельного сбора отходов в один мусоровоз

Минприроды возьмется за сброс раздельно собранного мусора в один мусоровоз.

Источник: Комсомольская правда

Новый министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Максим Лысенко обещал разобраться со сбросом мусора из контейнеров для раздельного сбора отходов в один мусоровоз. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Максима Лысенко новым главой Минприроды вместо Сергея Масляка, о задержании которого за взятки сообщал ранее. Напомним, предыдущий министр был водворен в СИЗО после обвинения во взяточничестве. Об этом стало известно 12 марта 2026 года. (вот здесь все подробности и детали).

После назначения в беседе с журналистами Лысенко назвал обращение с отходами одно из наболевших проблем.

«Мы видим, сколько сегодня упаковки зачастую идет на захоронение, а должна идти на переработку, — сказал новый министр. — Нужно, чтобы население более ответственно подходило к природе. В этом направлении сегодня нужно работать».

При этом внимание Максима Лысенко обратили на ситуации, когда мусор из контейнеров для раздельного сбора отходов сбрасывают в один мусоровоз. Министр ответил:

«Это теперь одна из задач Минприроды — контролировать, чтобы такого не было. Мы беремся за эту проблему».

Кстати, ранее минские коммунальщики объяснили, почему содержимое контейнеров для раздельного сбора отходов загружается в один мусоровоз. Еще ЖКХ сказало, должен ли мусоровоз забирать пакеты с мусором вокруг контейнера. А специалист сказала белорусам, что делать, если после вывоза отходов во дворе остается мусор, и кто за него отвечает.

Также депутат сказала, какой вопрос может вызвать конфликты между соседями в Беларуси.

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