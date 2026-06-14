Новый белорусский министр природы обещал разобраться со сбросом мусора из контейнеров для раздельного сбора отходов в один мусоровоз

Кстати, ранее минские коммунальщики объяснили, почему содержимое контейнеров для раздельного сбора отходов загружается в один мусоровоз. Еще ЖКХ сказало, должен ли мусоровоз забирать пакеты с мусором вокруг контейнера. А специалист сказала белорусам, что делать, если после вывоза отходов во дворе остается мусор, и кто за него отвечает.