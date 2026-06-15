12 июня школьникам Иркутской области вручили паспорта и награды «Горячее сердце»

«Вы — будущее Иркутской области и всей России, и именно от вас зависит, какой будет наша страна завтра. Я уверен, что вы будете достойными гражданами, любящими свою Родину и стремящимися к ее процветанию. Всегда говорю, что любовь к Родине важно подтверждать своими делами. Вы активно участвуете в общественных проектах, проявляя неравнодушие к будущему нашей области и всей страны. Ваша энергия и стремление к знаниям вдохновляют», — обратился к школьникам Игорь Кобзев.