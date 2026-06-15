12 июня школьникам Иркутской области вручили паспорта и награды «Горячее сердце»

Участниками Всероссийской программы Движения Первых «Мы — граждане России!» стали 38 школьников из 29 муниципалитетов Иркутской области. Также в рамках церемонии, включенной в региональный план мероприятий, посвященных празднованию Дня России, отметили наградами четырех лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».
В Иркутске торжественная церемония прошла в рамках заседания координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых» при Губернаторе Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев вручил паспорта школьникам, достигшим 14-летнего возраста, имеющим успехи в обучении, творчестве, спорте и общественной деятельности.
«Вы — будущее Иркутской области и всей России, и именно от вас зависит, какой будет наша страна завтра. Я уверен, что вы будете достойными гражданами, любящими свою Родину и стремящимися к ее процветанию. Всегда говорю, что любовь к Родине важно подтверждать своими делами. Вы активно участвуете в общественных проектах, проявляя неравнодушие к будущему нашей области и всей страны. Ваша энергия и стремление к знаниям вдохновляют», — обратился к школьникам Игорь Кобзев.
Так, Артур Ботвинов (Черемхово) является победителем областных, Всероссийских и международных турниров по армейскому рукопашному бою, а также победителем первенства Иркутской области по универсальному бою. Владислав Мартынов из Жигаловского муниципального округа — лидер волонтерского отряда «Волонтеры без границ» и активный участник проекта «Хранители истории», победитель региональных и всероссийских соревнований среди волонтерских отрядов, а также призер межрегионального цифрового марафона «Славься, Отечество наше свободное». Евгения Никифорова (Куйтунский район) является активистом Движения Первых, командиром отряда в муниципальном этапе военно-патриотической игры «Зарница 2.0», победителем областного конкурса «Творчество народов Прибайкалья», призером межрегионального конкурса «Православие и искусство» и регионального конкурса «Край родной».
Среди тех, кто получил в этот день паспорта, были школьники, чьи родственники выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Так, у Никиты Арнаутова (Казачинско-Ленский район) на СВО отец, а у Егора Зубкова (Ангарский городской округ) выполняют боевые задачи братья — офицеры Вооруженных сил. Ждут своих родных и желают им скорой Победы Станислав Манжуев и Игорь Педранов из Баяндаевского района, Денис Кулик из Свирска, Виктория Тюрикова (Тайшетский район), Ульяна Киселева (Тулун), Таисия Гузева (Тулунский район), Константин Алферов (Черемховский район).
В рамках заседания координационного совета вручены награды лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» за 2025 год четырем подросткам, которые проявили неравнодушие, активную гражданскую позицию и бескорыстно пришли на помощь людям, сообщает пресс-служба областного Правительства. Шестиклассники Иркутской школы № 4 Сергей Белобородов, Дмитрий Зубков и Александр Ковальчук обнаружили в микрорайоне Юбилейный на территории общественного пространства 95 боевых патронов. О своей находке подростки сообщили в полицию. Также награды был удостоен девятиклассник школы № 16 из Усолья-Сибирского Тимофей Иванов, спасший пожилую женщину от нападения собаки.
С важным событием в жизни школьников поздравили депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, министр образования Максим Парфенов, начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Иркутской области, полковник полиции Александр Родзиковский. В День России церемонии вручения первых паспортов состоялись на территории всего Приангарья, в них приняли участия главы муниципальных образований.