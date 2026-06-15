МЧС Хабаровского края напомнило о правилах поведения на воде

В Хабаровском крае в рамках акции «Мои безопасные каникулы» сотрудники ГУ МЧС России по региону проводят различные уроки для несовершеннолетних. Одной из ключевых тем остается безопасность на воде, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю провели для ребят уже десятки занятий в различных муниципалитетах региона. Они напомнили, что детям нельзя заходить в воду без взрослых или уплывать далеко от берега, даже если ребенок умеет плавать. Также запрещается купаться в незнакомых и необорудованных местах, бегать у воды или нырять с конструкций в воду. Данные действия могут привести к травмам.
Список вышеперечисленными пунктами не ограничивается. В ведомстве отметили важность использования спасательных средств, среди которых жилеты или круги.
Помимо этого, существуют правила поведения и на воде, согласно которым лучшее время для купания — утро и вечер, когда не жарко. В воду стоит заходить медленно и при ее теплой температуре — от 18 градусов и выше. В то же время на улице не должно быть холодно. Во время купания также важно следить за своим самочувствием и погодой. Купаться долго при этом запрещено.
В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить на единый номер вызова экстренных служб — 112.