МЧС Хабаровского края напомнило о правилах поведения на воде

Помимо этого, существуют правила поведения и на воде, согласно которым лучшее время для купания — утро и вечер, когда не жарко. В воду стоит заходить медленно и при ее теплой температуре — от 18 градусов и выше. В то же время на улице не должно быть холодно. Во время купания также важно следить за своим самочувствием и погодой. Купаться долго при этом запрещено.