Титов раскрыл, кто вместо США станет лидером по климату в мире

«Сейчас очень активен в повестке Китай. Он помогает странам, которые не могут ничего сделать, например, по сохранению мирового океана, по опустыниванию земель», — сказал он в интервью «Интерфаксу».
Титов отметил, что Соединенные Штаты покинули не только Парижское соглашение, но и около тридцати других структур ООН. При этом Китай, напротив, активно запускает и финансирует собственные программы.
Спецпредставитель президента РФ заявил, что выход Соединенных Штатов не станет проблемой — все участники справятся с этой ситуацией. Он выразил уверенность: именно Китай теперь займет лидирующие позиции в данном направлении. Россия, в свою очередь, продолжает оставаться в повестке и не планирует ее покидать.