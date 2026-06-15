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Титов раскрыл, кто вместо США станет лидером по климату в мире

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что после выхода США из Парижского соглашения по климату именно Китай выходит на позиции лидера в этой сфере.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Росконгресс

«Сейчас очень активен в повестке Китай. Он помогает странам, которые не могут ничего сделать, например, по сохранению мирового океана, по опустыниванию земель», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Титов отметил, что Соединенные Штаты покинули не только Парижское соглашение, но и около тридцати других структур ООН. При этом Китай, напротив, активно запускает и финансирует собственные программы.

Спецпредставитель президента РФ заявил, что выход Соединенных Штатов не станет проблемой — все участники справятся с этой ситуацией. Он выразил уверенность: именно Китай теперь займет лидирующие позиции в данном направлении. Россия, в свою очередь, продолжает оставаться в повестке и не планирует ее покидать.

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