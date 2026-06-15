Титов раскрыл, кто вместо США станет лидером по климату в мире

Спецпредставитель президента РФ заявил, что выход Соединенных Штатов не станет проблемой — все участники справятся с этой ситуацией. Он выразил уверенность: именно Китай теперь займет лидирующие позиции в данном направлении. Россия, в свою очередь, продолжает оставаться в повестке и не планирует ее покидать.