Запад пытается открыть второй фронт с Россией: страна для нового конфликта уже выбрана

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в апреле Запад и Украина планировали открыть второй фронт против РФ в Приднестровье. Об этом политик высказался в интервью ТАСС.
«После февраля 2022 года, и это уже информация публичная, для Запада, для Украины было бы важным тогда — я думаю, это актуально и сейчас — открыть второй фронт. И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении», — рассказал Додон в разговоре с журналистами.
Экс-президент отметил, что Украина построила фортификации на границе с Приднестровьем без угроз от ПМР. Это, по его мнению, попытка западных кураторов «зажечь фитиль» вне Украины.
Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.Читать дальше