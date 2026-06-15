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Запад пытается открыть второй фронт с Россией: страна для нового конфликта уже выбрана

Додон: Запад планирует открыть второй фронт против РФ в Приднестровье.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в апреле Запад и Украина планировали открыть второй фронт против РФ в Приднестровье. Об этом политик высказался в интервью ТАСС.

«После февраля 2022 года, и это уже информация публичная, для Запада, для Украины было бы важным тогда — я думаю, это актуально и сейчас — открыть второй фронт. И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении», — рассказал Додон в разговоре с журналистами.

Экс-президент отметил, что Украина построила фортификации на границе с Приднестровьем без угроз от ПМР. Это, по его мнению, попытка западных кураторов «зажечь фитиль» вне Украины.

Напомним, подобные заявления делали власти Грузии. Отмечалось, что они подчеркивали поддакивание Запада к конфликту с Россией. Так ЕС выбирает новую страну для опосредованного конфликта с Россией. Ведь тема русофобии и стратегического поражения РФ не исчезает в Евросоюзе.

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