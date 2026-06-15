Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде на 9 Апреля Роспотребнадзор выявил превышение уровня сернистого ангидрида

Материалы направлены в природоохранную прокуратуру.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде Роспотребнадзор выявил новое превышение вредных веществ в районе второго эстакадного моста и ул. 9 Апреля. Об этом говорится в ответе ведомства на жалобы жительницы города. Документ есть в распоряжении «Клопс».

Как отметил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Васильев, 9 июня «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» отобрал пробы воздуха «с последующими лабораторными испытаниями в зоне жилой застройки по адресу: г. Калининград, ул. 9 Апреля, д. 24, т. е. в зоне влияния котельной».

«Установлено, что концентрация сернистого ангидрида превышает предельно допустимую», — говорится в ответе.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что поскольку объект находится в распоряжении одного из федеральных ведомств, санитарно-эпидемиологический надзор проводится в особом порядке. Результаты лабораторных испытаний направлены в соответствующие структуры и в Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.

В Калининграде на ул. Сергея Тюленина выявлено сильное загрязнение воздуха от котельной.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше