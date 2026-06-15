В Калининграде на 9 Апреля Роспотребнадзор выявил превышение уровня сернистого ангидрида

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что поскольку объект находится в распоряжении одного из федеральных ведомств, санитарно-эпидемиологический надзор проводится в особом порядке. Результаты лабораторных испытаний направлены в соответствующие структуры и в Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.