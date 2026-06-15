Почти 130 нетрезвых водителей остановили в Красноярском крае

За минувшие выходные инспекторы ДПС задержали на дорогах Красноярского края 129 нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Пятеро из них ранее уже привлекались к ответственности за пьяное вождение. Шестеро задержанных вообще не имели водительских прав. Всем нарушителям грозят штрафы в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Госавтоинспекция Красноярского края призывает очевидцев сообщать о пьяных водителях по номеру 102.