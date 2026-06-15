Форма облаков влияет на силу излучения ультрафиолета

«Исследование продемонстрировало, что форма облаков влияет как на коэффициент пропускания ультрафиолетового излучения, так и на градиент потенциала приземного электрического поля. Причем эти два параметра реагируют на изменение облачности синхронно. В дальнейшем такой эффект можно использовать для совершенствования методов оценки и прогноза доз УФ-излучения, а также в моделях климатических изменений и глобальной электрической сети», — говорится в публикации.