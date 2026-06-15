В Красноярске завершился «Кубок Защитников Отечества»

Межрегиональный «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов специальной военной операции из регионов Сибирского федерального округа завершился в Красноярске в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Его участниками стали более 120 ветеранов СВО, сообщили в фонде «Защитники Отечества».
«Нам особенно важно, чтобы ветераны СВО, несмотря на ранения, травмы и инвалидность, оставались активными и могли заниматься любимым делом. Соревнования “Кубок Защитников Отечества”, которые мы проводим по всей стране, — прекрасная возможность продемонстрировать силу характера, умения и достижения в спорте, показать яркий пример того, как боевое братство становится спортивным», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
В рамках турнира ветераны СВО с тяжелыми ранениями из десяти регионов Сибирского федерального округа показали себя в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя, состязаниях по спортивному метанию ножа и спорту слепых: пауэрлифтингу и настольному теннису (шоудауну). Соревнования проходили на площадке Сибирского федерального университета.
«Участники кубка в очередной раз доказали: нет ничего невозможного, если рядом надежные товарищи, те, кто верит в тебя и поддерживает. Ваши жизненные и спортивные достижения — яркий пример того, как сила воли и преданность команде помогают преодолевать любые трудности. Спасибо организаторам турнира, тренерам, волонтерам и всем, кто вложил силы в подготовку нашего межрегионального кубка. Особые слова благодарности — фонду “Защитники Отечества” за поддержку ветеранов и их близких. Наш мощный, красивый спортивный праздник состоялся! Уверен, еще не раз мы встретимся на спортивных площадках гостеприимного Красноярска!» — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
В настоящее время при содействии фонда «Защитники Отечества» более 17 тыс. ветеранов СВО систематически занимаются различными видами спорта, из них свыше 4,5 тыс. бойцов с инвалидностью. Кроме того, 750 ветеранов вошли в спортивные сборные команды субъектов РФ, а около 70 — в составы национальных сборных команд по адаптивным видам спорта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.