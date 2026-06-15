В Красноярске завершился «Кубок Защитников Отечества»

«Участники кубка в очередной раз доказали: нет ничего невозможного, если рядом надежные товарищи, те, кто верит в тебя и поддерживает. Ваши жизненные и спортивные достижения — яркий пример того, как сила воли и преданность команде помогают преодолевать любые трудности. Спасибо организаторам турнира, тренерам, волонтерам и всем, кто вложил силы в подготовку нашего межрегионального кубка. Особые слова благодарности — фонду “Защитники Отечества” за поддержку ветеранов и их близких. Наш мощный, красивый спортивный праздник состоялся! Уверен, еще не раз мы встретимся на спортивных площадках гостеприимного Красноярска!» — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.