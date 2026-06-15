СКР возбудил уголовное дело после жалоб нижегородцев на проект WB

В Нижегородской области возбудили уголовное дело по итогам процессуальной проверки, начатой после открытого обращения местных жителей к президенту РФ Владимиру Путину из-за планов по строительству логистического центра компании Wildberries (WB, ООО «РВБ»). Как сообщили в региональном управлении СКР, дело возбуждено по статье 293 УК РФ (Халатность).
Также адресатами обращения стали председатель СКР Александр Бастрыкин, глава Верховного Суда РФ Игорь Краснов, генеральный прокурор Александр Гуцан.
Как писал «Ъ-Приволжье», ООО «РВБ» планирует построить в районе нижегородского поселка Новинки крупный логистический центр. Стоимость проекта — не менее 12 млрд руб. Он уже прошел госэкспертизу.
Жители Новинок, ЖК «Окский берег» и еще ряда населенных пунктов осенью прошлого года выступили против строительства логистического центра в непосредственной близости от их домов и социальных объектов.
Сейчас в своем обращении к президенту они вновь потребовали отменить реализацию проекта на землях, которые ранее предназначались под жилье, социальные объекты и зеленые зоны. Они также напомнили, что планы по строительству склада стали поводом для иска к областным властям, изменившим правила землепользования и застройки. По словам жителей, с 2025 года рассмотрение дела не сдвигается. Прокуратура перенаправила жалобы обратно в региональное правительство, на действия которого жители и жаловались.
В СКР в рамках расследования уголовного дела намерены изучить все документы, связанные с реализацией проекта по строительству логистического комплекса, и дать оценку действиям всех участников.