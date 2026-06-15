СКР возбудил уголовное дело после жалоб нижегородцев на проект WB

Сейчас в своем обращении к президенту они вновь потребовали отменить реализацию проекта на землях, которые ранее предназначались под жилье, социальные объекты и зеленые зоны. Они также напомнили, что планы по строительству склада стали поводом для иска к областным властям, изменившим правила землепользования и застройки. По словам жителей, с 2025 года рассмотрение дела не сдвигается. Прокуратура перенаправила жалобы обратно в региональное правительство, на действия которого жители и жаловались.