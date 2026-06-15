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Киевский режим форсирует эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киевский режим форсирует эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска в условиях быстрого продвижения «Южной» группировки в Константиновке, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В условиях быстрого продвижения подразделений “Южной” группировки войск в населенном пункте Константиновка киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.