«В условиях быстрого продвижения подразделений “Южной” группировки войск в населенном пункте Константиновка киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Киевский режим форсирует эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киевский режим форсирует эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска в условиях быстрого продвижения «Южной» группировки в Константиновке, сообщило Минобороны РФ.