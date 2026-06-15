Киевский режим форсирует эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска

«В условиях быстрого продвижения подразделений “Южной” группировки войск в населенном пункте Константиновка киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.