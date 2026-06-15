Продажа билетов на поезда к Черному морю с 8 сентября временно приостановлена

Поезда на юг изменят график с 8 сентября.
Из-за запланированных ремонтных работ на путях РЖД временно закрыли продажу проездных документов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 8 сентября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Технические работы на железнодорожной инфраструктуре повлекут за собой корректировку расписания и схем движения некоторых составов.
Ограничения затронут в том числе поезда, курсирующие в направлении курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. В холдинге пояснили, что реализация билетов возобновится в полном объеме сразу после утверждения и публикации обновленного графика движения поездов. Пассажиров просят отнестись к ситуации с пониманием.