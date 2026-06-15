Испанский полузащитник установил 60-летний антирекорд чемпионата мира

Сборная Соединенных Штатов одержала победу над командой Парагвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Американская сборная установила рекорд команды по голам в одном матче на чемпионатах мира. На турнире 1930 года в Уругвае команда США со счетом 3:0 разгромила команды Бельгии и Парагвая.