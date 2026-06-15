Испанский полузащитник установил 60-летний антирекорд чемпионата мира

Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль установил антирекорд на чемпионатах мира. Согласно данным Opta, он стал первым за последние 60 лет игроком, который не смог коснуться мяча в течение первых 30 минут игры.
Тем не менее подобная статистика до 1966 года не фиксировалась.
Матч между Испанией и Кабо-Верде, прошедший на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, завершился со счетом 0:0. После этой игры обе команды набрали по одному очку в группе Н и одновременно возглавили ее.
Сборная Соединенных Штатов одержала победу над командой Парагвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Американская сборная установила рекорд команды по голам в одном матче на чемпионатах мира. На турнире 1930 года в Уругвае команда США со счетом 3:0 разгромила команды Бельгии и Парагвая.
Сборная Южной Кореи одержала победу в матче с Чехией в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча в мексиканской Гвадалахаре завершилась со счетом 2:1.
До этого мексиканская сборная одержала победу над командой ЮАР в матче-открытии чемпионата мира — 2026 по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе «Ацтека», закончилась с результатом 2:0.