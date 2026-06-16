Никита Михалков приехал на открытие памятника Балабанову в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ближайшие минуты торжественно откроют первый в России памятник режиссеру Алексею Балабанову. Скульптурная композиция появилась на площадке у Дворца молодежи на проспекте Ленина. На церемонию, среди прочих, приехали кинорежиссер Никита Михалков, а также председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, передает корреспондент «КП-Екатеринбург». Они расположились рядом с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой.