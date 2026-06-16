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Никита Михалков приехал на открытие памятника Балабанову в Екатеринбурге

Также на открытии присутствовали глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в ближайшие минуты торжественно откроют первый в России памятник режиссеру Алексею Балабанову. Скульптурная композиция появилась на площадке у Дворца молодежи на проспекте Ленина. На церемонию, среди прочих, приехали кинорежиссер Никита Михалков, а также председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, передает корреспондент «КП-Екатеринбург». Они расположились рядом с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой.

Также на открытии присутствовали глава Екатеринбурга Алексей Орлов, продюсер всех фильмов Балабанова Сергей Сельянов, члены семьи режиссера — первая жена Ирина Балабанова и старший сын Фёдор, а также актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, снимавшиеся в фильмах Балабанова.

Памятник представляет собой бронзовый грузовой трамвай длиной 9,6 метра, высотой 3,9 метра и весом 10,5 тонны, внутри которого изображена фигура Алексея Балабанова. Автор скульптуры — петербургский скульптор Мейрам Баймуханов, чей эскиз победил в конкурсе в 2025 году.

Внутри трамвая разместили множество символических деталей: свитер Данилы Багрова, постеры фильмов режиссера, афиши свердловских рок-групп «Наутилус Помпилиус», «Смысловые галлюцинации», «Чайф», «Агата Кристи». Посетители могут свободно заходить внутрь вагона и рассматривать экспонаты, как в музее.

Изначально открытие планировалось на 18 мая — день смерти Балабанова и 13-ю годовщину со дня его кончины. Однако дату перенесли на 18 июня, чтобы приурочить церемонию к Году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба, с которым тесно связано творчество режиссера.

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