Возобновляется трамвайное движение по улицам Сибирской и Чернышевского

Во время ремонтных работ трамваи маршрутов № 5 и 8 будут перенаправлены до остановки «Велта». Запуск маршрута № 6 отложен, поскольку на период ремонта он будет полностью дублироваться маршрутом № 8. Для проезда по улице Куйбышева можно воспользоваться компенсационным автобусом № 72. Он будет курсировать от остановки «Улица Анвара Гатауллина» по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской и Пушкина до автовокзала.