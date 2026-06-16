В Удмуртии состоится межрегиональный фестиваль «Сосновка Фест»

Межрегиональный фестиваль «Сосновка Фест» пройдет 3−4 июля в деревне Сосновке Удмуртской Республики. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Ярского района.
На фестивале гости смогут познакомиться с культурами Кировской области и Удмуртии. Их ждут выступления различных музыкальных групп с авторским материалом, качественные кавер-версии хитов, фолк-блок и захватывающее огненное шоу.
Помимо насыщенной музыкальной программы будут организованы тематические интерактивные площадки. В их числе — два туристических маршрута, детская зона, гастрозона, мастер‑классы, палаточный секционный лагерь, походный лагерь Вятского воеводы, а также катания на квадроциклах, пони и лошадях.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.