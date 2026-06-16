В Волгограде приставы помогли вернуть сына матери

— На мой взгляд, медиация, которая пока, к сожалению, применяется не так широко, важна во всех отраслях нашей жизни. Но особенно важна — за корректировки в федеральном законодательстве я выступаю уже несколько лет — она при семейных спорах, связанных с интересами детей. Родители должны понимать, что, якобы ссорясь между собой и стараясь унизить друг друга, они в первую очередь наносят серьезную душевную травму своим детям. Почему-то в момент конфликта об этом просто забывают… — заявляла в интервью ИА «Высота 102» волгоградский юрист Светлана Казаченок.