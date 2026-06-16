Челябинский вуз запустит образовательную программу для операторов дронов

Образовательная программа профессионального обучения «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее)» начнется 20 июля в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ). Занятия пройдут по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Обучение пройдут 24 сотрудника МЧС Курганской области. Теоретическая часть будет проводиться онлайн, а на практическую часть команда преподавателей ЮУрГУ приедет в Курган. Слушатели пройдут летную подготовку на симуляторах, а далее приступят к практической отработке навыков пилотирования на беспилотных авиационных системах мультироторного типа. Также они познакомятся с основами мониторинга с применением беспилотников и изучат основы обработки данных, полученных при проведении мониторинга.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.